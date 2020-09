Marche Nordique du Grand Chalon Athlétisme - Une séance découverte proposée ce samedi

Dans le cadre de la journée de la Marche Nordique le samedi 3 octobre, la section MN du GCA organise de 9 h à 12 h une séance avec Marche Nordique et différents ateliers (FITNORDIC) ouverts à toutes et à tous dans la convivialité. A VOS BÂTONS !

A travers cette initiative, la FFA souhaite se rapprocher du grand public et lui présenter la Marche Nordique telle qu'elle est pratiquée dans les clubs d'athlétisme. Lors de cette journée nationale de la Marche Nordique, on retrouvera des initiations pour les débutants, des échauffements et des étirements collectifs, mais aussi des parcours de 3 à 6 km. Cette journée permet également de participer au relais du coeur pour la Fédération Française de Cardiologie.

Alors vos coachs Babeth et Alain diplômés FFA Marche Nordique seront heureux de vous accueillir et vous donnent RDV samedi 3 octobre à 8 h 50 sur le parking de la Roseraie Prairie st Nicolas à CHATENOY EN BRESSE. Vous munir de préférence de bâtons de MN sinon prêt de quelques bâtons sur place.

SPORTIVEMENT, Babeth et Alain. Pour tous renseignements (06 60 40 16 61 ou 06 73 77 05 79)