Encore un week-end prometteur pour le Billard Club Chalonnais

Serge Lageneste , Jérome Richard et Bernard Jacob vainqueurs des tournois ce weekend

Pour le premier tournoi à la Libre, en Régionale 3, Bernard Jacob remporte le tournoi avec une moyenne générale de 1,84, meilleure série 14 points, meilleure partie à 2,92. En 4éme place, Jean Dorlet s'installe avec une moyenne générale de 1,12.

En Régionale 4 , Patrice Gautier termine 5éme avec 0,55 de moyenne générale .

A Lons le Saunier, Jérome Richard prend la première place avec 1,83 de moyenne générale, 9 points de meilleure série.

A Dijon, en Régionale 2, très belle victoire de Serge Lageneste avec une moyenne générale de 3,45, meilleure série 19 points , et une meilleure partie à 4,17.

Le week-end prochain , 2éme tournoi au mode de Jeu Cadre dans les différentes catégories . A noter, les dates de tournoi à Chalon, du Billard Américain : Dimanche 25 Octobre Jeu du 14/1 , Dimanche 8 Novembre Jeu du 14/1 , Dimanche 20 Décembre Jeu de la 8 , Dimanche 10 Janvier Jeu de la 8 , Dimanche 14 Février Jeu la 9 , Dimanche 14 Mars Jeu de la 9 , Dimanche 21 Mars Jeu de la 10 , et Dimanche 18 Avril Jeu de la 10 .

Suite a l'annulation du Forum de Sports, pour ceux qui veulent découvrir le billard, le Président James MERCIER et toute son équipe vous accueillent le lundi et le Jeudi à partir de 18h pour mieux faire connaitre le billard français ainsi que le billard américain dans la salle municipale , située 9 impasse du Carloup avec 7 billards Français et 2 billards Américains.



Rappel :

Licence 60 € permettant de jouer en payant 5 € de l'heure.

License 60 € + Forfait 110 € = 170 € permettant d'avoir un badge d'entrée au club et de venir jouer à volonté (le forfait est demi-tarif cette année pour tenir compte des mois de fermeture liés au Covid) .