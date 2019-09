Clap de fin des vendanges 2019 au domaine Ramonet à Chassagne-Montrachet

Le coup de coeur d'info-chalon.com

Si il y a bien un maître-mot au Domaine Ramonet à Chassagne-Montrachet, c'est bien celui de la bonne humeur et de la chaleureuse ambiance pour les vendanges. Une ambiance qui explique que près de 80 % des vendangeurs sont présents d'une année sur l'autre, venant de Bretagne ou de Haute-Savoie, et des vendanges exclusivement manuelles, par tradition et par respect pour les vendangeurs, nous rappellera Jean-Claude Ramonet. Alors lorsque les vendanges des 17 hectares touchent à leur fin, c'est toujours un moment à partager sur ce domaine culte de Chassagne-Montrachet, à quelques kilomètres de la Côte Chalonnaise que nous connaissons bien. Au fil du temps, uniquement avec l'humilité qui caractérise toute l'équipe du domaine, la maison Ramonet a gagné en notoriété et en respect sur les plus grandes tables du monde. Merci en attendant, à Jean-Claude, Maria et Noël pour ce petit instant.

Laurent Guillaumé