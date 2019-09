GREVE SNCF EN BOURGOGNE - 2 TER sur 3 annoncés en Bourgogne Franche-Comté le 24 septembre

«La SNCF invite ses clients qui ont prévu de voyager ce 24 septembre à prendre les dispositions et les précautions nécessaires»… Toutes les prévisions de perturbations sur le réseau sur info-chalon.com

Communiqué de presse de la SNCF

Suite à un mouvement interprofessionnel national, la circulation de vos trains sera perturbée.

L’ensemble des informations et des horaires des trains qui circuleront le mardi 24 septembre 2019 est disponible ce dimanche 22 septembre depuis 17h sur tous les canaux d’information des voyageurs SNCF.



La SNCF invite ses clients qui ont prévu de voyager cette journée du 24 septembre à prendre les dispositions et les précautions nécessaires en se renseignant sur l’application SNCF et sur le site sncf.com.

Pour les voyageurs empruntant les trains TGV et Intercités, leurs billets sont remboursables sans frais pour la journée du 24 septembre 2019 et échangeables sans frais pour les journées du lundi 23 septembre et du mercredi 25 septembre 2019.

Consciente de la gêne occasionnée, la SNCF est pleinement mobilisée pour accompagner, informer et être au plus près des voyageurs.





Les prévisions de trafic en Bourgogne-Franche-Comté

Mardi 24 septembre



+ TER : 2 trains sur 3.

+ TGV : Trafic normal à l’exception de 2 TGV Besançon / Paris supprimés.

+ Intercités :

Paris / Nevers : 1 train sur 2.

Paris / Clermont-Ferrand : 1 train sur 2.

+ International : Trafic normal.





Trafic régional



+ TER : 2 trains sur 3.



Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l’Assistant SNCF et sur leur site TER. Certains trains seront remplacés par des autocars.





Prévisions détaillées :



+ DIJON / CHALON / MACON / LYON : trafic normal.

+ PARIS / DIJON / LYON : trafic normal.

+ PARIS / LAROCHE / DIJON : 1 train sur 2.

+ PARIS / AUXERRE / MORVAN : 1 train sur 3.

+ LES LAUMES / DIJON / IS SUR TILLE : 3 trains sur 4.

+ DIJON / SEURRE / BOURG : 1 train sur 2.

+ DIJON / ETANG / NEVERS / TOURS : 5 trains sur 6.

+ NEVERS / COSNE : aucune circulation - 2 allers-retours en autocar.

+ CHALON / MONTCHANIN / ETANG : aucune circulation - 2 allers-retours en autocar.

+ ETANG / AUTUN : aucune circulation - 2 allers-retours en autocar.

+ MONTCHANIN / PARAY / CLERMONT : 1 train sur 10 - 2 allers-retours en autocar.

+ NEVERS / DECIZE / ETANG / AUTUN : aucune circulation.

+ NEVERS / MOULINS : aucune circulation - 1 aller-retour en autocar.

+ NEVERS / PARAY / LYON : 2 trains sur 5.

+ DIJON / DOLE / BESANCON : 2 trains supprimés.

+ BESANCON / MONTBELIARD / BELFORT : 2 trains supprimés.

+ DOLE / FRASNE / PONTARLIER / VALLORBE : 1 train sur 4.

+ DOLE / ANDELOT / ST CLAUDE : aucune circulation - 1 aller-retour en autocar.

+ BESANCON VIOTTE / BESANCON TGV : trafic normal.

+ BESANCON / LE VALDAHON / MORTEAU / LA CHAUX DE FONDS : aucune circulation – 6 allers-retours en autocar.

+ BELFORT / BESANCON / MOUCHARD / LONS / BOURG / LYON : 1 train sur 3.

+ BELFORT / VESOUL / EPINAL : 1 train supprimé.

+ BELFORT / DELLE : trafic normal.





Pour en savoir plus