SNCF Réseau a tenu un Forum de l'économie et de l'emploi du ferroviaire en Bourgogne-Franche Comté

En investissant 183 M€ pour la modernisation du réseau de Bourgogne-Franche-Comté en 2019, avec une moyenne de 200 M€ chaque année pour les 10 prochaines années, et en recrutant plus d'une centaine de personnes chaque année, SNCF Réseau est unacteur majeur du dynamisme économique et de l'emploi local. Cet investissement, dont une partie est cofinancée par l'État et la Région, alimente puissamment la machine économique régionale, non seulement pour les entreprises locales spécialisées dans les travaux ferroviaires, mais aussi pour de nombreux sous-traitants ou entreprises d'insertion.

À cet égard, la stratégie d'externalisation croissante des études et des travaux ferroviaires menée par SNCF Réseau renforce la nécessité d'une filière ferroviaire privée, dotée des moyens et des compétences à la hauteur du plan de charge des 10 ans à venir.

Tous ces sujets ont été abordés lors de ce Forum de l'économie et de l'emploi du ferroviaire avec trois enjeux :

- Comment le tissu économique local peut mieux participer à nos appels d'offres ?

- Comment répondre aux besoins de recrutement du secteur ferroviaire ?

- Comment mieux articuler les besoins de formation dans le domaine ferroviaire et les dispositifs existants ?

Près de 250 personnes, parties prenantes régionales du système ferroviaire, étaient présentes à ce premier Forum de l’économie et de l’emploi du ferroviaire : élus locaux, partenaires, entreprises locales du ferroviaire et des travaux publics, sous-traitants, entreprises d’insertion, acteurs du marché de l’emploi, de la formation, Pôle emploi, agences d’intérim, écoles, lycées professionnels, AFPA, PLIE, associations…

crédits photos : Bien encré – Thomas Hazebrouck