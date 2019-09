Venez marcher à Montagny-lès-Buxy ce dimanche 29 septembre avec l’association Bourgogne Cœur : une petite balade particulièrement agréable et utile !

Dimanche 29 septembre 2019 à partir de 9h à Montagny les Buxy, l’association Bourgogne Cœur vous invite à sa toute 1èreMarche (5 et 10 km)

L’association Bourgogne Cœur : quésaco ?

L’association Bourgogne Cœur a été créée par les Prs Michel David et Roger Brenot en 1985 pour acquérir du matériel que le CHU ne pouvait pas acheter rapidement et qui est indispensable à la chirurgie cardiaque et vasculaire.

Désireux de pouvoir offrir aux patients le bénéfice des nouvelles techniques dès qu’elles avaient été validées, il fallait trouver un moyen de financement pour l’achat du matériel utilisé pour les opérations en chirurgie cardiaque et en chirurgie vasculaire

Qui finance l’association Bourgogne Cœur ?

Le financement de l’association Bourgogne Coeur est assuré par les dons des patients opérés du cœur et des artères, leur famille mais aussi par des legs.

Quid de l’argent récolté par l’association Bourgogne Cœur ?

Depuis la création de l’association Bourgogne Coeur, du matériel lourd et onéreux a pu être financé :

Avant les années 90 un récupérateur de sang (cell saver un des premiers en France, qui permet de récupérer le sang au cours des opérations et de pouvoir le transfuser directement au patients), une 2èmecirculation extra corporelle indispensable à la chirurgie cardiaque.

Dans les années 2000 la participation pour moitié à l’achat d’un appareil de radiologie mobile pour le bloc opératoire et d’un appareil d’échographie.

Tout récemment (décembre 2018) d’une colonne vidéo-scopique 3D pour la chirurgie cardiaque mini-invasive.

Toutes les autres actions financées par l’association Bourgogne Cœur :

En plus de ce matériel lourd, du matériel moins onéreux est régulièrement financé par l’association Bourgogne Cœur comme, notamment, des instruments endoscopiques nécessaires à la chirurgie cardiaque mini-invasive.

L’association Bourgogne Cœur participe également à l’achat des loupes chirurgicales nécessaires aux chirurgiens cardiaques et vasculaires qui travaillent dans le service.

De plus, l’association Bourgogne Cœur soutient les travaux de recherche cardio-vasculaire des médecins et étudiants du service de chirurgie cardio vasculaire.

Grâce à l’association Bourgogne Cœur, en Novembre 2018 nous avons pu créer un laboratoire de biomécanique aortique. Ce laboratoire est rattaché à l’unité de recherche ImVia de la faculté des sciences de Dijon.

Cette unité de recherche a pour but de faire de la recherche sur les anévrysmes de l’aorte avec notamment une machine qui permet de réaliser des tests d’étirements des parois aortiques.

Le financement (150 000€) a été réalisé entièrement par l’association Bourgogne Cœur qui prend également en charge le salaire d’une étudiante en thèse d’université pour le fonctionnement de cette unité.

Pour pouvoir bénéficier des techniques les plus pointues en terme de chirurgie cardio-vasculaire, l’association Bourgogne Cœur à besoin de chacun d’entre nous !

En 2018, le bureau historique de l’association Bourgogne Cœur, présidé par un des premiers greffés cardiaque du service et par le Pr Michel David a été renouvelé.

Afin de pouvoir récolter des fonds et ainsi poursuivre le soutien à l’innovation et à la recherche en chirurgie cardio-vasculaire au CHU de Dijon, dans le but d’apporter aux patients de la région Bourgogne Franche Comté les techniques les plus à la pointe, la nouvelle équipe et notamment son vice-président, Mr Christian Bouteman (patient greffé cardiaque), souhaitent faire connaitre l’association Bourgogne Cœur au grand public.

En cela, l’association Bourgogne Cœur organise sa toute 1èreMarche (5 et 10 km)

Dimanche 29 septembre 2019

À partir de 9h

À Montagny les Buxy

Venez à notre rencontre !

Pour tous renseignements : 03 80 29 33 52

CJ