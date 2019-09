Les travaux à la sucrerie touchent à leur fin à Chalon sur Saône

C'est l'AMEC qui devrait en premier rejoindre ses nouveaux locaux situés au sein du quartier de la Sucrerie. Pour les autres, ça ne sera qu'une question de semaines.

Le quartier de la sucrerie est en profonde mutation et depuis plusieurs mois les entreprises se succèdent dans ce secteur clé de Chalon sur Saône pour venir à bout des différents chantiers. Logements, bureaux, résidence pour l'association médico-éducative chalonnaise... tout un panel de prestations complémentaires viendront compléter l'offre immobilière dans ce secteur à l'entrée de Chalon sur Saône.

La Résidence Sucrerie Blanche proposera 37 logements avec vue sur Saône dont la fin des travaux est toujours programmée pour 2020. Aux logements viennent s'ajouter plus de 1460 m2 de bureaux dont la livraison est fixée à la fin de l'été 2019. C'est l'UDAF 71 dont les locaux sont actuellement Avenue Boucicaut qui prendra place sur le site.

Juste à proximité, le long de la rue de la Grange Frangy, ce sont 3800 m2 de bureaux qui sont sortis de terre avec notamment les façades vitrées qui habillent désormais le bâtiment et qui ont déjà trouvé preneurs en terme de location. Un bâtiment qui s'aligne sur le volume de son voisin de l'AMEC, avec à noter 75 places de parkings en sous-sol.

De l'aveu même des promoteurs immobiliers, ils auraient eu le double en surface à construire, ils n'auraient eu aucun souci en terme de commercialisation, compte tenu de la forte demande pour de telles prestations, nous ont-ils assuré.

En attendant, d'ici quelques semaines, les premiers échaffaudages quitteront le secteur pour laisser place aux occupants. Des travaux qui sont dans la droite ligne de toute une série lancée depuis quelques années et qui trouveront leur apothéose avec l'extension des locaux du CFAI dont les travaux sont en cours et le lancement sous peu du chantier de la Cité de l'Economie Numérique autour du moulin de la sucrerie blanche sur plus de 2000 m2. L'occasion pour Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, entouré de l'ensemble des promoteurs et porteurs de projet de faire un point d'étape des travaux en cours.

L.G