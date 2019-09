Swim'Saône - Chalon ville de départ le jeudi 29 août

La ligue de Bourgogne-Franche Comté de natation organise Swim'Saône, la descente de la Saône à la nage en 4 étapes sur 60 km entre Chalon-sur-Saône et Mâcon du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre. La Ville de Chalon accueillera le jeudi 29 août des courses d’animations (départs à 10 h 30 et podiums à 11 h 30) et la course des As (départ à 12 h).