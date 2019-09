Les guinguettes au Port Villiers, le retour : une nouvelle configuration qui plait!

du 24 au 31 août (de 15h30 à 22h30)…

Le fait marquant de cette fin d’été à Chalon est bel et bien le retour des « guinguettes » au Port Villiers, du 24 au 31 août (de 15h30 à 22h30). Il est vrai que face au succès rencontré lors de cette 5e édition de « Chalon en mode guinguette » et à la demande de bon nombre de chalonnais qui apprécient ces soirées musicales dans une ambiance conviviale et de détente en bord de Saône, la municipalité à reconduit l’évènement. Un changement de taille est à souligner : une nouvelle configuration. Il faut l’avouer celle-ci est plutôt séduisante et a beaucoup d’atouts comparée à la configuration des guinguettes du mois de juillet. En effet, les différents groupes sont placés sur l’avancée sur la Saône au plus près du public, puisque celui-ci peut s’asseoir et en grand nombre sur les marches du Port Villiers. Plus de scène donc vers nicéphore, l’avantage : un gain de place. Gain de place pour y installer plus de chaises, de tables pour la restauration, mais aussi permettant aux danseurs de s’exprimer, sur la piste improvisée. En tous cas, à écouter plusieurs avis ce samedi soir lors de cette première, cette configuration a de la « gueule », peu ou pas de perte acoustique. Cette configuration-là, elle plait. Alors à réfléchir pour les guinguettes de l’été 2020, pourquoi ne pas conserver cette nouvelle configuration ? Si les guinguettes sont reconduites bien évidemment, et si…, enfin avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Toujours est-il que ce samedi soir, il y avait beaucoup de monde pour cette nouvelle version des guinguettes. Sarabal quintet (bal folk) a fait danser les chalonnais.

A noter que les concerts sont programmés tous les soirs à 20h, sauf le jeudi 29 août où le concert aura lieu à 19h30 afin de ne pas perturber la séance d’un « Ciné sous les étoiles » programmée aux Granges Forestier à 21h30. Une navette fluviale permettra de transporter, ce soir-là, le public du Port-Villiers aux Granges Forestier, de 19h à 23h30 (1€ par personne et par trajet). Les Guinguettes se clôtureront le samedi 31 août par le pique-nique champêtre qui aura lieu au Port Villiers.

Dimanche 25/08 à 20h : Les Snoopies (Quator de Saxophones)

: Les Snoopies (Quator de Saxophones) Lundi 26/08 à 20h : Actes et fractures (Reggae / Rock)

: Actes et fractures (Reggae / Rock) Mardi 27/08 à 20h : Sapristi par Lady Java et ses garçons (Chansons Françaises)

: Sapristi par Lady Java et ses garçons (Chansons Françaises) Mercredi 28/08 à 20h : Yep (Chanson / Jazz manouche)

: Yep (Chanson / Jazz manouche) Jeudi 29/08 à 19h30 : Fées (Chansons féériques)

: Fées (Chansons féériques) Vendredi 30/08 à 20h : Country Desperados (Country Rock Honky Tonk)

: Country Desperados (Country Rock Honky Tonk) Samedi 31/08 à 20h (Pique-nique) : Les frères Dupon (Jazz manouche)

