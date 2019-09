Actes et Fractures a fait bouger le public

ce lundi soir au Port Villiers…

Il y avait encore beaucoup de monde en ce lundi soir lors de cette troisième soirée des guinguettes du mois d’août. On a beaucoup bougé, il faut dire que le programme proposé y était pour quelque chose avec la prestation dynamique du groupe « Actes et Fractures ». Un groupe de cinq musiciens où se mêle reggae et rock. Un mélange explosif partagé entre la douceur du reggae et la dynamique du rock. En tous cas, il n’y avait pas de quoi s’endormir en ce dernier lundi du mois d’août.