Dernier concert hier au Chalon Bar dans le cadre du festival ‘Garçon la Note’

Un groupe aux influences Funk, groove de New Orléans qui a passionné son public !

Mercredi soir, à partir de 20 heures 30, il y avait affluence au bar-restaurant « Le Chalon Bar » situé 12 Place du Chatelet à Chalon-sur-Saône, pour la soirée concert du groupe The Stompin’Whities qui se produisait dans le cadre du festival « Garçon, la Note », encadré par Nolwen Robine, responsable programmation.

Les propriétaires de ce bar-restaurant Jaime et Sophie pouvaient être satisfaits de cet événement qui affichait complet et qui a permis au cours de la soirée, de faire découvrir la musique Funk, groove de New Orléans à de nombreuses personnes qui se sont succédées au cours de la soirée.

Ce duo (2 frères), originaire de Dijon, a mis une telle ambiance et le public n’a pas hésité de chaleureusement félicité les deux musiciens chaque fin morceau.

Le photoreportage info-chalon.com