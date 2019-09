Début de l'atelier couture avec Odette

Cet après-midi, débutait l'atelier couture d'Odette à la Maison de quartier de la Paix. Plus de détails avec Info Chalon.

À la Maison de quartier de la Paix, débutait l'atelier couture d'Odette Cagnard, et ce jusqu'au 26 septembre. Les séances ont lieu de 14 heures 30 à 16 heures 30 et de 17 heures 30 à 20 heures.

Originaire de Saint-Martin-en-Bresse, elle a fait 3 années d'études dans la couture. Elle donne des cours depuis 1987.



Odette vous donne des techniques sur 4 thèmes différents suivant les jours du stage choisi.



Voici les thèmes :

Aujourd'hui, à la Maison de quartier de la Paix, c'était patte de poignet et poches (plaquées, italiennes, cavalières et fantaisies).

Demain, à la Maison de quartier des Charreaux, les poches passepoilées et le montage braguette seront les thèmes du jour.

Mercredi 4 septembre, à la Maison de quartier de la Paix, le thème sera le col tailleur et le col chemise.

Pour finir, toujours à la Maison de quartier de la Paix, jeudi 5 septembre, ça sera fronces et smocks, pattes de polo et montage des biais.



Odette nous signale que les inscriptions pour le mois d'octobre se feront à partir du 10 septembre. Condition sine qua none : être résident(e) à Chalon-sur-Saône, apporter sa machine à coudre, les fournitures, du tissu et 5 fermetures glissières pour les braguettes.



Les 4 premières élèves (Viviane, Maria, Emilia et Catherine) se sont inscrites à partir du 24 juin dernier.



Si pour les unes, c'est une découverte comme Viviane ou Catherine.



«Je suis autodidacte mais je viens pour les compléments techniques», nous explique Viviane.



«C'est la première année que je m'inscris dans une maison de quartier. Je faisais des petites choses chez moi. C'est l'occasion de me perfectionner», dit, de son côté, Catherine.



Pour d'autres, à l'instar de Maria et Emilia, c'est un moment de convivialité autour d'une passion commune.



«On se prends pas la tête. C'est vraiment sympa et Odette nous apprend beaucoup de choses», dit Maria.



Quant à Emilia, cela fait 20 ans qu'elle fait de la couture à la Maison de quartier de la Paix.



«Aujourd'hui, je viens surtout pour m'amuser», précise-t-elle, tout en sourire.



Apprendre dans la bonne humeur, c'est peut-être ça qui fait le succès des cours d'Odette depuis 32 ans.

Renseignement aux maison de quartier des Charreaux et de la Paix. Tout public.

Tarif : 5 euros la séance.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati