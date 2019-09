Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Vous connaissez sans nul doute l'un et l'autre.. ! En plus de porter le même patronyme, les deux cousins sont, Bruno et Patrick sont fans de sports et bien sûr de photos. Alors lorsqu'on croise l'un et l'autre sur le forum des associations, la photo était indispensable du côté d'info-chalon.com !

L.G