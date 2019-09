La quadrette Neuzillet-Gonnet-Chevrey-Boivin remporte le concours de boules lyonnaises de la Boule d'Or

En classant deux équipes parmi les sept premières, le club de la Boule d'Or reste maître à domicile !

Le traditionnel concours quadrettes vétérans de la Boule d'Or a connu un franc succès ce jeudi au clos Papillot à Chalon-sur-Saône. Une nouvelle fois, Bruno Girard, le Président du club « la Boule d’Or Chalonnaise » et les membres du bureau étaient plus que satisfaits car le concours affichait complet avec 16 quadrettes présentes venues de tout le département (Le Creusot, Sennecey-le-Grand, Crissey ... ) et des départements voisins (Côte d'Or et Ain).

Un clin petit d’œil à la délégation de Cras-sur-Reyssouze, club partenaire de la Boule d'Or venue en grande délégation accompagnée de leurs charmantes épouses !

Un remerciement est adressé aussi pour Denis Isaie et pour tous les bénévoles qui ont assuré l'intendance depuis le matin 8 heures!

A la table de marque occupée par Daniel Diry et Marc Bourgeon !

A l'exceptionnel animateur du club et trésorier Patrice Oger et son collaborateur « Paulo »

Au président du club, Bruno Girard,

A toutes les équipes et au public venu nombreux qui par leur présence ont assuré la réussite de cet événement !

Après des parties acharnées de 1 h 45, voici les résultats :

1er Quadrette Neuzillet Boule d'Or 3 parties gagnées 33 points

2ème Quadrette Cheveaux Boule Saint Jean 3 parties gagnées 31 points

3ème Quadrette Griffonet (Nuit-Saint-Georges) 2 parties gagnées 26 points

4ème Quadrette Pages ( Boule des Charreaux) 2 parties gagnées 25 points

5ème Quadrette Joahney ( Cras-sur-Reyssouze) 2 parties gagnées 24 points

6ème Quadrette Pascal ( Cras-sur-Reyssouze) 2 parties gagnées 23 points

7ème Quadrette Blondet Boule d'Or 2 parties gagnées 21 points

Le Photoreportage info-chalon.com