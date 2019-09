Le quartier Paix-Centre sera à la fête ce samedi 21 septembre

Découvrez tout le programme des animations proposées.

La fête de quartier est toujours un temps fort rassembleur dans la vie de la cité autour d’animations festives à partager en famille, entre voisins et/ou entre amis. Réservez votre journée du samedi 21 septembre au square Chabas pour une grande fête sur le thème du 7e art (de 14 h à 19 h) avec animations et ateliers divers déclinés autour du cinéma, jeux gonflables, spectacles sans oublier la participation citoyenne au projet caritatif « Doudous A-PAIX-Sants » …



Les animations pour tous

Venez découvrir le projet « Doudous A-PAIX-Sants » créé le 19 août par la Maison de quartier et l’atelier couture avec Odette et les bénévoles. L’objectif est d’atteindre les 100 doudous afin de les distribuer aux associations en charge de l’enfance. N’hésitez pas à nous rendre visite sur le stand.

Atelier bracelets et colliers en perles à papier avec Nina, Aline et Patou

Atelier Poterie avec Aurore

Atelier peinture avec Sylvie

Atelier tatouages éphémères au henné

Fabrication de marionnettes en laine avec les bénévoles de l’atelier DéKo Kartier

Atelier slow-motion (création d’une séquence vidéo à partir de photos) avec le kiosque multimédia

Impression en 3D avec le Fablab du chalonnais

Hollywood boulevard et ses étoiles avec la Vie scolaire

Maquillage hollywoodien avec la Woldatie

Si on jouait ensemble avec la Ludothèque « prête moi un jouet »

Fais ton cinéma avec le Service jeunesse

Jeu de l’oie et médiation avec la STAC

Service innovation environnemental avec Steeve et Jérôme

Tyrolienne avec le Service jeunesse

La Pastourelle

Espace « bout’chou » avec Anais référente familles

Jeux gonflables pour petits et grands avec Jumble

Pêche aux canards avec le Comité de quartier Saint-Laurent



Les temps forts

14 h 30-15 h 30 : Lolo fait son women show

15 h : l’Appart à Zik

16 h 30-17 h 30 : Lolo fait son women show



UN PETIT CREUX ? UNE PETITE FAIM ?

Venez déguster sandwichs, gaufres… Organisé par les Comités de quartier Carloup, Centre-Pasteur, et avec la participation de l’Association Maison de quartier de la Paix.

Dégustation de pâtisseries orientales avec le Centre Inter Culturel Conseil Formation Médiation.