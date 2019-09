Vif succès pour la Fête de quartier des Aubépins

Samedi après-midi, le soleil était au rendez-vous pour la Fête des Aubépins, laquelle a été une véritable réussite pour la plus grande joie des habitants du quartie. Plus de détails avec Info Chalon.

La Fête de quartier des Aubépins s'est déroulée, hier, à partir de 11 heures 30, tout autour de la Maison de quartier ainsi que sur le terrain de boule, au 4 Rue du Pont de Fer.



Et nouveauté, cette année, à l'initiative de l'espace PaMa (PArtage & Mobilités Actives), association dirigée par Judith Un, un tour en vélo dans le parc! Ainsi, pour celles et ceux qui le souhaitaient, ils pouvaient venir avec leurs vélos pour annoncer la fête dans le quartier.



Parmi les temps forts, une exposition sur des portraits intimistes d'habitants du quartier, intitulée «Les Trésors des Aubépins», une exposition de Kapela Ngiandu dans la salle Arc-en-Ciel de la Maison de quartier — nous reviendrons plus en détails sur les 2 expositions dans des articles à venir — et à 17 heures 45, le spectacle «L'école des petits Robert» par la Compagnie Robert et moi.



Notons que de nombreux arbres et poteaux autour de la Maison de Quartier ont été recouverts des réalisations des Tricoteuses et le petit Lou, plutôt fier de sa chenille en laine.



Outre la buvette, de nombreuses animations et des ateliers ponctuaient l'après-midi, de 14 heures à 18 heures.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati