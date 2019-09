Poèmes et chansons de Francis Blanche au Studio 70, le 5 octobre 2019

Yves Flank, comédien de l’Aparthéâtre vient d’être hospitalisé d’urgence et le spectacle consacré à Pierre Dac est annulé.

Il a cependant été décidé de maintenir le spectacle « Bluettes au vitriol », récital de poèmes et de chansons de Francis Blanche exprimé par la voix de Catherine Weissmann et par l’accordéon de Gilbert Drigon.

Il vous est désormais proposé, au même lieu du Studio 70, à la même date du 5 octobre 2019, mais à 19 heures et toujours suivi du « mâchon » promis…

Si vous maintenez votre venue, merci de le faire savoir soit par mail à l’adresse : cagibi@orange.fr ou au 06 01 27 66 72, de préférence par SMS.

Merci pour la compréhension qui compensera la déception…

JCR