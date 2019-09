La nouvelle aire de jeux du quartier Boucicaut déjà validée par les enfants

Mercredi après-midi, le maire de Chalon-sur-Saône inaugurait, en présence de riverains et d'officiels, la nouvelle aire de jeux pour enfants du quartier Boucicaut installée cet été, suite à un appel à projet. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de l'appel à projet «À vous d'inventer la Ville» 2018, c'est le projet de création d'une aire de jeux pour enfants qui a été proposé et élus par les Chalonnais. Les membres du Conseil de quartier Boucicaut/Verrerie/Champ Fleuri ont travaillé sur ce projet avrc le service des Sports.



Pour cette aire de jeux pour enfants, les équipements installés sont une structure multi-activités pour les 3-8 ans et un jeu à ressort.



Le sol est muni d'une dalle souple et amortissant revêtu de gazon pour sécuriser les éventuelles chutes. Une barrière de 80cm de hauteur délimite cette aire pour assurer la sécurité des enfants dont certains ont déjà investi le lieu.



Le projet a été proposé par une grand-mère qui réside dans l'immeuble à proximité de l'aire de jeux, cette dernière a l'idée alors qu'elle accueillait ses petits-enfants.



Réalisée cet été par la société Kompan, l'aire de jeux a coûté 28 000 euros.



À 15 heures 30, hier, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, après un rappel des opérations réalisées dans le quartier, a inauguré l'aire, en présence de Bernadette Vellard, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-François Drillien, président du Comité de Chalon-sur-Saône de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (FNACA), il représente les associations du quartier Boucicaut/Verrerie/Champ Fleuri, Joël Lefèvre, adjoint au maire en charge de l'Espace public, et Gilles Vechambre, directeur des sports de la Ville.



Une nouvelle édition de l'appel à projets «À vous d'inventer la Ville» a été lancée mi-mars 2019, et les Chalonnais avaient jusqu'au 30 juin dernier pour proposer des projets en lien avec l'amélioration du cadre de vie.



Après une étude des projets par les services de la Ville et du Grand Chalon et un classement des propositions par ordre de priorité lors des réunions des Conseils de quartier et des Conseils citoyens, les Chalonnais seront invités à choisir, par vote, leur projet préféré parmi les différents propositions au mois de novembre prochain.



Tous les citoyens de Chalon-sur-Saône âgés de plus de 16 ans peuvent voter. L'habitant peut voter pour le projet de son choix, quel que soit son quartier. Toutefois, un seul et unique vote est possible.

En attendant, les enfants ont, semblent-ils, déjà validé l'aire de jeux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati