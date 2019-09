La légende Bruce Lee n'était pas au Colisée en Italie hier soir mais à l'Atrium de Chalon-sur-Saône

Une exposition de 2500 pièces qui saura vous séduire !

L'Atrium, galerie d'Art contemporain et lieu culturel dirigé par Patricia Piana accueille du 21 Septembre au 13 octobre de 10 heures à 19 heures (non stop), l'exposition sur la légende Bruce Lee ce grand champion d'Art Martiaux qui pratiquait le Kung-fu avec maîtrise, justesse, dextérité et philosophie.

Ce grand Maître du Kung-fu, acteur également disparu en 1973, a inspiré toutes les générations pour s'imposer à travers le temps comme la référence d'un combattant hors pair dans son art et donné à de nombreuses personnes l'envie de pratiquer ce sport de combat.

Grâce à un chalonnais, Lionel Boulet, qui est l'un des plus grands collectionneurs en Europe de Bruce Lee, vous pourrez découvrir photos, affiches d'époque, figurines, statue de taille réelle, livres, magazines, disques, vinyles, films, objets ayant appartenu à Bruce Lee... dans une exposition parrainée par le kick boxer et acteur Jérôme Le Banner.

Vendredi, à 18 heures 30, se déroulait le vernissage de l'exposition en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Benoît Dessaut, Adjoint en charge de la culture et du patrimoine, Mina Jaillard, Conseillère Municipale et de nombreux invités.

Extraits des différents discours :

Patricia Piana :«Avec mon petit Atrium, je m'accroche pour qu'il existe, pour qu'il vive et je lui donne droit à des choses complètements insolites. Qu'est-ce que l'Art ? Qu'est-ce que la culture ? C'est une question que je me pose sans arrêt dans ce lieu qui reste un endroit d'échanges, de liens, de partages, de conversations, d'initiations, de programmations... Alors quand Lionel m'a téléphoné pour exposer sa collection, je ne connaissais pas le monde des collectionneurs et j'ai vraiment été touché par l'humanité de cet homme[...] Grâce à Lionel et son exposition, cela a fait éclaté les frontières de l'Art mais dans ce lieu de l'Atrium, il y a beaucoup de liberté même si vous savez que je prône la tolérance, le respect, l'indulgence, le cœur... donc pour Lionel qui est aussi un homme de cœur, il est donc le bienvenu à l'Atrium! J'ai aussi découvert la folie du collectionneur à travers Lionel car je n'ai pu toucher à rien, il m'a privé de mon sens du touché (rires). Avec cette collection, vous êtes à la fois dans un magasin de jouets de collection et à la fois dans une galerie d'Art , parce que ce sont des sculpteurs qui ont fait toutes ces figurines [...] ».

Gilles Platret :« Je suis très heureux d'être là à vos côtés, en compagnie de Benoit et Mina. Je trouve que c'est une exposition assez émouvante et en même temps surréaliste d'avoir une telle collection proposée au regard du grand public. Le collectionneur, c'est un spécialiste dans sa matière quelque part, il forge sa propre spécialité et d'ailleurs je ne suis pas sûr que sur le continent européen on ait une collection de ce genre là […] C'est un projet abouti et c'est bien pour la galerie car cela va attirer un autre public. On est heureux pour Chalon, même si la ville n'y est pour rien car c'est une initiative complètement privée voire personnelle mais qui permet la notoriété, l'attractivité et le rayonnement de Chalon car je pense que les fans de Bruce Lee vont venir de toute la Saône-et-Loire voire de Bourgogne. Alors bravo à vous et longue vie à l'Atrium!".

Clin d’œil à tout un groupe d'artistes qui fréquentent l'Atrium, ici en compagnie de Patricia Piana : Anne-France Djane, chanteuse de jazz, Anne Prost-Cossio, Comédienne, Giuseppe Moungo, auteur et Didier Bossu, Peintre.

Quant à Lionel Boulet, il confiait à info-chalon:«J'ai découvert Bruce Lee avec la diffusion de ses films sur la 5ème chaine de l'époque et je suis tombé par hasard dessus. C'est à partir de là que je suis devenu fan de Bruce Lee car je trouvais que ce pratiquant d'Arts Martiaux (Kung-fu) avait un charisme et une philosophie de vie qui me plaisait. J'ai donc vraiment commencé à collectionner tous les objets, figurines, biographie... il y a quinze ans, quand j'ai rencontré un ancien collectionneur français qui m'a fait confiance pour perpétuer toute la collection liée à Bruce Lee. Aujourd'hui je propose au grand public environ entre 2000 à 2500 pièces sachant qu'il m'en reste environ 25% en réserve!».

Vous aussi venez nombreux voir cette collection exceptionnelle et rencontrer Lionel Boulet qui répondra à toutes vos questions et pourra également vous dédicacer de son livre.

