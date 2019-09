120 chanceux ont pu visiter l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ayant pour thème "arts et divertissements", les visites guidées de ce « singulier bâtiment » étaient programmées samedi seulement.

Chaque visite durant deux heures, ce sont 4 visites qui ont été programmées le 21 septembre. Réunissant chacune 30 personnes, ensuite réparties en deux groupes, c’est une visite à deux voix qui a été proposée aux visiteurs avides de tout savoir sur ce grand équipement culturel, récemment rénové. En effet, après deux ans de travaux et 9 millions d'euros investis dans cet énorme chantier, un nouvel Espace des Arts, voyait le jour en septembre 2018. Architecture, histoire des lieux… ont été évoquées avec un guide conférencier des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et la découverte des coulisses, moment magique pour la plupart des visiteurs, a été encadrée par un professionnel de l’Espace des Arts.

Lieu de diffusion mais aussi de création, la saison 2019/2020 se composant de 60 spectacles pour 141 représentations, débutera lundi 23 septembre avec le spectacle ‘La dernière saison’ du Cirque Plume.

Informations et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles