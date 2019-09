Red Carpet pour l'Arrosoir !

L'Arrosoir Jazz Club et musique de traverse jouait la partition des Journées Européennes du Patrimoine. Installé depuis presque 50 ans dans la cave voutée de l'ancienne prison, ce haut lieu du jazz, l'un des premiers en Bourgogne, a accueilli un grand nombre de visiteurs samedi !

L'Arrosoir poursuit sa transformation en parant, cette semaine, sa salle de concert d'une nouvelle moquette rouge 'burgundy' . Ce lieu atypique et intimiste poursuit sa transformation et s'ouvre plus encore au public : une première participation début septembre au forum des sports et de la vie associative, et aujourd'hui, tout comme l'ont déjà fait avant lui de nombreux lieux culturels chalonnais (Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Concervatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon, Théâtre Piccolo, Théâtre du Port Nord, Abattoir) une participation très remarquée aux Journées Européennes du Patrimoine ayant pour thème, cette année, 'Arts et divertissements'.

Entre deux visites commentées, les visiteurs, ont pu assister aux répétitions du duo Lézardâmes avant son concert donné à 20h, s'émerveiller devant le travail de l'artiste Morgane Parvati ou bien encore découvrir la programmation particulièrement régionale et tournée vers la création de ce trimestre à venir. Dans la cour, le food truck de Yuna 'Caravane Cuisine' a regalé les visiteurs venus très nombreux.

Plus d'infos sur la programmation : https://www.arrosoir.org

SBR