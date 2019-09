Le clin d’oeil info-chalon

Impossible de ne pas rendre honneur à la cuisine mobile de Yuna !

La caravane cuisine de Yuna s’était installée dans la cour de l’Arrosoir, impasse de l’ancienne prison, samedi. Grâce à cette entreprise de restauration rapide, les visiteurs présents sur place à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ont pu se régaler les papilles. Ce joli camion bleu se déplace partout où vous en avez besoin pour les petits et grands événements (familiaux, d’entreprise, rencontres publiques, festivals…) pour une prestation sur-mesure.

Caravane cuisine propose une cuisine faite maison avec des produits frais et travaille autant que possible avec des producteurs locaux, et bio. Réservez apéro-dinatoire, menu ‘régime spécial’ (sans gluten, sans produits laitiers, végan..), carné ou végétarien au 06 10 52 64 25 ou sur caravanecuisine.fr

SBR