La Jeune Chambre Economique de Chalon organise la première soirée de son club « partenaires » ce mardi au clos Bourguignon.

La Jeune Chambre Economique de Chalon a décidé de fonder un club « partenaires ». « Au fil des années nous avons vu les subventions que nous attribuent la Ville et le Grand Chalon diminuer. Cela nous a amené à nous tourner de plus en plus vers des partenaires » explique Ludovic Berteau, à l’initiative de la création. « Mais nous avons souhaité que des deux côtés on y trouve son compte » poursuit le dynamique responsable de la JCE de Chalon « Et c’est cela qui en fait son originalité ».



Ludovic Berteau, directeur de la Commission de la JCE de Chalon et sa Région

Constitué il y a quelques mois, le club compte actuellement treize membres, à savoir ADREA Mutuelle groupe AESIO, Bezin-Haller, Coordi-Conseil, EFC Prévention, Fidal, JRH Conseil & Formation, la Macif, le Domaine Lefort, l’Epicurien des Vignes, l’EPIDE, Logematribu.Com, et bien sûr la Ville de Chalon et le Grand Chalon.

Vous êtes acteur économique sur le territoire du Chalonnais et vous désirez découvrir ce nouveau réseau, rien de plus simple. Il suffit de prendre contact en téléphonant au 06.28.23.32.05. ou à l’adresse mail suivante : chalonsursaone@jcef.asso.fr Sachez qu’il vous en coûtera 100 € par an.

L’intelligence artificielle pour commencer

Le lancement officiel du club « partenaires » de la JCE de Chalon aura lieu ce mardi 24 septembre, à partir de 19 heures, au Clos Bourguignon, en présence du sous-préfet Jean-Jacques Boyer et du maire Gilles Platret. Cette première soirée sera placée sous le signe de la découverte...

Découverte d’un mouvement de jeunes leaders citoyens avec la participation exceptionnelle de Stéfanie Cochet, présidente de la Jeune Chambre Economique Française, venue tout spécialement de Lyon. Découverte de la typologie de la soirée avec la conférence animée par Eric Michoux, pdg du groupe Galilé, sur le thème « L’intelligence artificielle et l’entreprise font-ils bon ménage ? ». Découverte d’un réseau basé sur les valeurs et l’ADN de la Jeune Chambre Economique.

D’autres soirées vont suivre. En principe une par trimestre. En vue de créer un véritable réseau autour de jeunes citoyens prêts à agir sur leur territoire. Des soirées avec des thèmes très actuels, promet Ludovic Berteau, qui croît beaucoup en ce club « partenaires » pour assurer un nouvel essor de la JCE de Chalon. Un club « partenaires » qui pourrait servir de modèle à d’autres JCE, dans un premier temps de la région Bourgogne Franche-Comté : les présidents d’Autun et d’Auxerre se déplacent ce mardi à Chalon, histoire de voir ce qu’ils pourraient faire chez eux. « Ce sera du gagnant-gagnant » indique Ludovic Berteau « Les entreprises partenaires vont parler autant que faire se peut de la JCE de Chalon et en contrepartie leurs collaborateurs âgés de 18 à 40 ans pourront suivre une formation gratuite de la JCE de Chalon ».

Avec l’espoir, au final, de membres supplémentaires au sein de la JCEL.

Gabriel-Henri THEULOT