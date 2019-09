Assemblée Générale de la Boule d’Or : Tous les feux sont au vert pour ce club très convivial!

41 adhérents, de nombreuses animations, concours, soirées, voyages… tout va bien, merci ! Le compte rendu de la réunion…

Vendredi, à 17 heures 30, s’est tenue dans l’enceinte du « Clos Papillot » situé allée des Granges forestiers à Chalon-sur-Saône, l’Assemblée Générale de l’Association du club de « la Boule d’Or ». Ce Club qui s’est vu être doté en 2016 par la municipalité de 4 terrains de boules supplémentaires et qui a fêté cette année ses 110 d’existence (1909 – 2019) est en pleine croissance depuis deux ans avec l’arrivée de nouveaux adhérents.

Lors de son A.G qui se déroulait pour la 4e année consécutive en plein air, une trentaine d’adhérents faisaient face à la tribune composée de gauche à droite de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S qui était accompagné de Jean Luc Durand, Pierre Carlot, Délégué aux Sports à la ville de Chalon, Bruno Girard, Président du club de la Boule d’Or, Patrice Oger, trésorier du club et Daniel Diry, secrétaire. Se trouvait également au 1 er rang, Dominique Melin, Vice-présidente en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives.

L’Assemblée Générale commençait par l’allocution du président Bruno Girard qui spécifiait : « Nous avons passé une année superbe, c’était vraiment une très belle saison et pour cela je tenais à remercier personnellement au nom du club, la Municipalité de Chalon qui était présente pour nos 110 ans et qui a permis la réussite de notre événement par le prêt de matériel conséquent. Je tiens également à remercier l’OMS pour son aide financière […] Je remercie la société René Pierre pour la super dotation qu’ils nous ont fait pour les 110 ans ainsi que tous les sponsors et partenaires qui nous ont beaucoup aidé, et bien sûr, tous les adhérents et bénévoles qui sont venus nous épauler lors de nos divers manifestations au cours de l’année. Merci à tous ! ».

S’en suivait la présentation du rapport financier présenté par le dynamique Patrice Oger pour un exercice excédentaire de 1135, 57 euros, somme certifiée par les vérificateurs de compte Patrick Guichard et Pierre Limonet.

Le bilan financier a été adopté à l’unanimité !

Enfin un compte rendu d’activités 2018/2019 était présenté par le secrétaire Daniel Diry qui a fourni certaines explications sur le fonctionnement du club, le nombre d’adhérents, les nouveaux adhérents, les licences…

Venaient alors le temps des requêtes du Président, dont certaines ont été prises en compte par la municipalité et le Grand Chalon sur la demande de Bancs autour des nouveaux jeux, l’ autorisation de pouvoir nommer les nouveau jeux « Espace Guy Thibert et André Bruyéron, une dotation de containers pour trier les déchets...

La parole était donnée alors à Thierry Thevenet qui remerciait le club pour l’invitation à son l’assemblée Générale. Il se félicitait de la présence de nombreux d’adhérents qui démontrent une bonne santé du club et une forte convivialité qui a été constatée tout au long de l’année lors des championnats, soirée anniversaire et autres […] Il félicitait le club pour sa très bonne tenue des comptes et la bonne gestion du club ! Il Félicitait le club pour la bonne reconnaissance de la ligue à son égard, ce qui prouve un bon dynamisme et la bonne santé du club et il concluait en apportant une proposition de soutien et d’aide lors de prochains événements.

Pierre Carlot précisait quant à lui que c’était par plaisir qu’il venait à cette assemblée car il avait participé à toutes les autres assemblées générales auparavant depuis le début de son mandat. Il remerciait le président et les membres du bureau pour leur dévouement. « Vous êtes un club sain, avec une très bon comportement, un bilan financier très correct, tout est vraiment parfait ! » concluait-il.

Il était alors l’heure de partager le verre de l’amitié autour d’un savoureux buffet mis en place par l’excellent Denis Isaie, l’intendant du club.