Plus de 2,2 millions d'euros ont été mobilisés avec un cofinancement à 52 %.

Lancée en septembre 2018, la rénovation de l’Espace Multi Accueil du Lac était inscrite dans le Schéma Directeur petite enfance 2016-2025 adopté le 2 juillet 2015. Situé sur un axe domicile/travail cet équipement offre un accueil possible aux 75 enfants de 7h30 à 18h30

Les travaux ont consisté à fusionner une structure de 55 places avec l’EMA Arc en Ciel voisin (20 places) et ont permis d’atteindre un niveau de performance énergétique « BBC Rénovation ». Les horaires d’ouverture ont été également été agrandis de 7h30 à 18h30.

Des locaux repensés pour assurer aux enfants, familles et agents des conditions d’accueil et de travail optimales

Abrité dans des locaux datant de 1971, l’EMA du Lac a fait l’objet d’une rénovation énergétique et acoustique complète. Dans le cadre de la fusion l’EMA du Lac et Arc en Ciel 4 secteurs d’accueil ont été réalisés dans la partie « Lac », dotés de salles de change et biberonneries partagées, et offrant chacun un dortoir dédié : une configuration qui permet un fonctionnement polyvalent, en secteurs, ou en « inter-âge ».

Les locaux dédiés au personnel (salle de réunion ou de pause, vestiaires) ont été aménagés dans l’ancienne partie « Arc en Ciel ».

L’accueil des familles s’effectue sur une zone unique et abritant locaux-poussettes et espaces pour vélos. Grâce à l’installation d’une nouvelle clôture, plus haute, autour de la cour, la structure rénovée est aussi mieux sécurisée.

S’il a été pensé pour répondre aux attentes des familles ainsi que pour améliorer les conditions de travail des professionnels de la petite enfance, ce nouvel équipement est avant tout centré sur l’enfant : en faisant le choix d’une organisation, en secteurs inter-âges et en intégrant une salle de motricité, une salle d’activités, une salle dédiée aux jeux d’eau et un espace détente, le Grand Chalon a souhaité proposer une structure offrant les outils d’éveil du jeune enfants les plus innovants.

Rénovation énergétique BBC, concertation avec les usagers : un chantier Petite enfance exemplaire

Pour le confort des usagers et une performance thermique de haut niveau, le système de chauffage, les menuiseries et l’isolation extérieure ont été remplacés. La verrière du patio est intégralement protégée du soleil. Une ventilation double flux a également été installée pour une qualité de l’air optimale.

A l’image de la création de l’Espace Petite enfance Sainte-Marie, ouvert en août 2018, le Grand Chalon a fait le choix d’une association étroite des usagers (familles et agents de la collectivité) à l’élaboration du projet : le cabinet dijonnais de maîtrise d’œuvre Topoeïn Studio, reconnu par son expertise en co-construction de structures Petite enfance avec les utilisateurs, a été sélectionné. Les familles ont pu exprimer leurs avis sur les différents espaces prévus, et un « comité des utilisateurs », associant les agents des 2 structures actuelles, a été mis en place.

2 250 000 € pour un établissement de grande capacité sur un axe domicile-travail très emprunté par les Grand Chalonnais

Les travaux ont débuté en septembre 2018 et se sont terminés en juillet 2019.

2 250 000 € ont été investis par le Grand Chalon et ses partenaires (CAF, Conseil régional, Etat, Europe via le programme LEADER), pour un taux de cofinancement attendu de 52 %.