OCTOBRE ROSE - Les collégiens de Jean Vilar sensibilisés par les médecins du centre Georges François Leclerc

Alors qu’élèves et adultes du club Solidarité s’activent à la préparation du flyer, des emballages et des roses métalliques, les élèves de 3ème étaient invités à rencontrer 3 médecins du centre George François Leclerc pour échanger sur le mot CANCER, ce que c’est, les conduites qui peuvent favoriser et celles qui peuvent prémunir.

Les séances ont été riches d’échanges qui seront repris dans quelques temps en cours de SVT !

Le lancement d'Octobre rose aura lieu le vendredi 11 octobre au collège avec le début des ventes de roses naturelles ou métalliques qui se poursuivre le samedi 12 dans les rues du centre veille de Chalon