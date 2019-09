Démarrage des travaux sur le site de l’ancien hôpital de Chalon sur Saône

À partir du lundi 30 septembre, et pour une durée prévisionnelle de 7 mois, des travaux de terrassement et de démolition de trois bâtiments situés le long de la Genise seront effectués sur le site de l’ancien hôpital, au niveau du quai Jules-Chambion.

Afin d’assurer le bon déroulement des travaux et sécuriser l’ensemble du site, la circulation et le stationnement seront modifiés pendant le chantier qui débute le lundi 30 septembre.

Circulation

La circulation sera interdite sur le quai Jules-Chambion barré pour l’occasion. Seuls les engins et camions de chantier pourront accéder à la zone de travaux. Le quai de l’hôpital sera mis en impasse. Une déviation sera alors mise en place par la rue Edmé-Vadot, rue d’Uxelles et rempart Saint-Laurent.

Stationnement

Le stationnement sera neutralisé sur la totalité du quai Jules-Chambion.

Cheminement piétonnier

Par mesure de sécurité, les piétons ne pourront pas circuler sur l’ensemble du quai Jules-Chambion et seront, pour la durée des travaux, invités à emprunter la rue Edmé-Vadot.

Rappel du projet de l’île Saint-Laurent

Dans le cadre de la reconversion urbaine du site de l’ancien hôpital voué à accueillir des programmes de logement, une première étape de travaux s’engage dès ce lundi 30 septembre. Il s’agit de procéder à la déconstruction des trois bâtiments situés le long de la Genise, entre la Pharmacie et l’ancienne maternité : Jeanne Parent, Médecine générale et Établissement français du sang. L'objectif premier du projet est de valoriser le patrimoine du site et de ne démolir que les bâtiments qui ne peuvent pas être réhabilités.

Les travaux consistent à réaliser le désamiantage, déconstruire les bâtiments et démolir le gros œuvre restant. Préalablement aux opérations de déconstruction, des interventions de débranchement, d’inertage et de purge seront réalisés sur les différents réseaux d’eau, de gaz et d’électricité qui alimentent les bâtiments à démolir.