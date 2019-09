FOIRE DE CHALON - 5 euros pour découvrir l'histoire de la Foire de Chalon sur Saône

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Les honneurs reviennent au Comité des Foires, à la Société d'Histoire de Chalon sur Saône, à son Président Claude Elly et à la ville de Chalon sur Saône, pour la réalisation d'un ouvrage qui retrace les 90 ans d'histoire de la Foire. Pour 5 euros seulement, les passionnés d'histoire et de la ville de Chalon sur Saône, découvriront un recueil de photos retraçant les dernières décennies, vous plongeant dans les grandes années de l'une des principales foires de Saône et Loire, si ce n'est la principale. Un voyage dans le temps, illustré de photos anciennes, d'illustratations et des moments clés qui ont fait la réputation chalonnaise.

Infos pratiques. Du vendredi 27 septembre au dimanche 6 octobre au Parc des Exposition, 1 rue d'Amsterdam, 71100 Chalon sur Saône. Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h. Nocturnes commerciales : samedi 28 septembre, vendredi 4 et samedi 5 octobre jusqu'à 21 h 30. Dimanche 6 octobre fermeture à 19 h.

TARIFS. Unique en journée 4 €. Nocturne commerciale : 2 € de 19 h à 21 h 30 (samedi 28 septembre, vendredi et samedi 5 octobre). Gratuit tous les jours de 12 h à 13 h 30 et après 19 h (sauf nocturnes commerciales), enfants de moins de 16 ans accompagnés, mardi 1er octobre pour les plus de 60 ans et jeudi 3 octobre pour les femmes.

L.G