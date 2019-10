'Comme il vous plaira' à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Née avant l’écriture des grandes tragédies, 'Comme il vous plaira' est d’une modernité au féminisme confondant.

Ici, les femmes ne comptent pas pour des prunes, elles qui, blondes ou brunes, mènent la danse à un train d’enfer et s’amusent de leurs caprices fantaisistes. Rosalinde et sa cousine Célia dament sérieusement le pion à Orlando, quand Touchstone, truculent bouffon, ou l’immortel Jacques, sage misanthrope, se partagent des joutes qui ont élevé le théâtre à son plus haut rang. Christophe Rauck réussit un coup de maître, jouant de Shakespeare comme Shakespeare lui-même jouait du théâtre de son temps, avec humour et respect. Costumes de rêves, miroirs trompeurs et têtes de cervidés empaillées plantent un décor traversé de chansons et de musique – de Purcell aux Beatles – où les comédiens font merveille.