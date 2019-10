CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - Après le - 25 % de subventions aux associations, l'opposition ironise sur le "coup de pouce aux associations" voté en conseil municipal

C'est par la voix de l'ancien adjoint aux sports, Lucien Matron, conseiller municipal de Chalon Autrement que l'opposition a ironisé sur le dispositif proposé par la ville de Chalon à destination des associations.

"Cette délibération doit nous permettre de poursuivre les débats que nous avons déjà eu ici sur les subventions au monde associatif.

Il aura donc fallu attendre 5 ans et les 6 derniers mois de votre mandat, pour que votre majorité accorde « un coup de pouce » aux associations. En cela, nous ne nous opposerons pas à cette délibération.

Pour autant, nous n’oublions pas ce qui s’est passé depuis 2015. En janvier 2015, vous avez décidé d’appliquer une baisse drastique de 25 % à toutes les associations. Depuis, rien n’a changé. Et je reprendrai ici l’intervention de notre regretté Christian Villeboeuf, je cite : « 2015, 2016, 2017, 2018 et donc 2019, cinq années qui correspondent donc à 2 millions 500 000 euros récupérés sur l’aide au milieu associatif de notre ville. C’est le bilan de votre mandat et ceci restera un élément bien négatif pour l’ensemble des bénévoles des associations chalonnaises « Fin de citation.

Tout au long du mandat, pour tenter de justifier votre décision vous n’avez cessé de trouver des explications extérieures à cette enceinte.

En réalité, le monde associatif chalonnais a fait le gros dos et a subi votre politique. Le monde associatif s’est adapté, contraint et forcé, et je citerai à nouveau, Christian Villeboeuf : « baisse incontestable et facilement vérifiable du nombre de manifestations, licenciement ou diminution des heures des emplois associatifs salariés, renoncement à la réparation ou au remplacement de matériel, diminution des capacités d’investissement… » Fin de citation.

Pour nous, élus certes minoritaires, mais élus de la population chalonnaise, il s’agit de répéter ici l’attention que nous portons au monde associatif et à ses milliers de bénévoles que nous n’avons jamais considéré comme des variables d’ajustement budgétaire.

Nous réaffirmons que les baisses des subventions que vous avez maintenues depuis 5 ans ont eu des conséquences lourdes pour le fonctionnement des associations mais aussi pour la dynamique territoriale et la cohésion sociale. Le « coup de pouce » que nous voterons ce soir ne modifiera en rien, notre appréciation sur vos choix antérieurs" a livré Lucien Matron, conseiller municipal d'opposition.

Des propos sur lesquels le maire de Chalon sur saône n'a pas souhaité réagir particulièrement même si il a souligné "qu'on n'est pas dans le temps du bilan mais dans celui de l'action" avant de préciser qu'un bilan exhaustif sera fait sur ce que les associations ont pu percevoir sous toutes les formes tout au long du mandat qui touche à sa fin au printemps prochain.

L.G