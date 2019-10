Kiwanis-club Chalon Shaya :  Marie-Christine Osdoit remplace Laurence Grenier-Guignard à la présidence

Changement à la tête du kiwanis-club Chalon Shaya, fort d’une douzaine de membres.

Marie-Christine Osdoit est devenue jeudi soir la cinquième présidente du kiwanis-club Chalon Shaya. Succédant à Laurence Grenier-Guignard, qui, après deux années de mandat, a souhaité passer le collier.

La nouvelle présidente du Kiwanis Chalon Shaya sera assistée à la trésorerie par Françoise Jeannin, qui remplace Isabelle Vigna, et au secrétariat par Marie-Christine Collas, qui relaie Isabelle Saunier. Ancienne formatrice au CIFA Jean-Lameloise de Mercurey, Marie-Christine Osdoit est mère de trois enfants et grand-mère de quatre petits-enfants. Elle est aussi depuis plusieurs années initiatrice premier secours à l’unité locale de Chalon de la Croix Rouge française.

Aider au mieux les enfants malades

« Cette charge de présidente est une responsabilité que je compte assumer avec la volonté de faire surgir chez chacune d’entre nous la motivation nécessaire pour obtenir des résultats les plus élevés possible, afin d’aider au mieux les enfants malades » a notamment déclaré la nouvelle patronne des kiwaniennes chalonnaises. Avant de poursuivre « Chacune doit donner la pleine mesure de ses qualités propres et uniques. Chacune doit déployer encore plus de dynamisme pour rendre notre club plus actif et plus attractif ».

Et cela va commencer dès le dimanche 13 octobre prochain, à la salle polyvalente de Dracy-le-Fort, à l’occasion de la bourse aux jouets et matériel de puériculture : ce jour-là Marie-Christine Osdoit et ses amies vendront de magnifiques peluches. Une conférence sur la psychogénéalogie est également prévue début 2020. « La plus belle récompense de tous nos efforts sont les sourires et les yeux pétillants de tous ces enfants à qui nous apportons quelques instants de bonheur » a conclu la nouvelle présidente de Chalon Shaya.

Auparavant la présidente sortante Laurence Grenier-Guignard avait confié aux membres du Kiwanis Chalon Shaya qu’elle avait bien aimé la fonction, qui lui avait permis de découvrir le club sous un angle différent. Une expérience « très enrichissante » et qui lui a valu les compliments de la part de sa successeur pour « sa sérénité, sa générosité et son sérieux ».

Gabriel-Henri THEULOT