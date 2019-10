A Chalon, réussite pour le rallye des Charreaux

ce samedi après-midi…

Ce samedi après-midi, ils étaient une cinquantaine, enfants et adultes venus participer au rallye organisé par la maison de quartier des Charreaux. En fait, c’est le 2e rallye dans le quartier, le premier ayant eu lieu il y a dix ans. L’équipe de la maison de quartier voulait renouer avec cet évènement et ce fut une réussite malgré une météo incertaine. Le but de ce rallye étant de découvrir ou de redécouvrir le quartier des Charreaux sous un autre regard. Par équipes, ils allaient se lancer à la recherche d’indices cachés au sol mais également en l’air dans les rues du quartier. Des épreuves de réflexion ou sportives (en douceur). Un carnet de bord fort bien illustré était distribué à chaque équipe. Pas de chronomètre, pas de pression, pas de compétition, juste un bon moment passé ensemble. Au final tous allaient se retrouver à la maison de quartier, après avoir rassemblé tous les indices afin de déchiffrer un langage codé. Une collation préparée par l’équipe de la maison de quartier terminait cet après-midi festif et ludique.

Gilles Platret, Maire de Chalon et plusieurs élus de la municipalité sont venus saluer l’équipe de la maison de quartier pour l’organisation de ce rallye.