Chalon a accueilli un championnat de France de golf

Fin septembre, le Golf de la Roseraie a accueilli durant quatre jours le championnat de France par équipes seniors 2019 3e division messieurs groupe D.

Du 26 au 29 septembre dernier, l’AS Golf Chalon, toujours aussi dynamique, a organisé une nouvelle fois sur le « 18 trous » de Saint-Nicolas une compétition fédérale, en l’occurrence le championnat de France par équipes seniors 2019 3e division messieurs groupe D. Après le forfait des Lyonnais du Golf du Verger, quinze équipes étaient en lice. Venues de toute la France métropolitaine (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Paris, Provence Alpes Côte d’Azur...) et même de la Réunion. Les couleurs de la Saône-et-Loire étaient défendues par le Golf du Château d’Avoise.

Les Montchaninois ratent le graal de peu

Dominateurs les trois premières journées, les Montchaninois se sont écroulés le dimanche en demi-finale face à Divonne et ont dû laisser le billet pour la montée à l’échelon supérieur à leurs homologues de l’Ain. Jusqu’alors les Montchaninois, emmenés par Kim Nguyen et Alain Desmurger, avaient été en réussite. Tant le jeudi et le vendredi lors des deux journées de qualification, disputées en stroke play individuel par six joueurs, et où ils avaient terminé numéro 1 du classement, après avoir gagné les deux tours. Que le samedi à l’occasion des quarts de finale, disputés en match play en quatre simples et un foursome, et où ils avaient facilement pris le meilleur sur les Lyonnais du Golf du Gouverneur. Dans l’autre demi-finale les Auvergnats du Golf des Volcans ont dominé les valeureux Réunionnais du Golf de Bourbon, qui en quarts de finale avaient créé la surprise en éliminant les Girondins du Golf de Lacanau. Le directeur du tournoi était Jean-Paul Soulerin, assisté par Olivier Clermont et Christine Habègre, arbitres fédéraux, et par les deux OEC (organisateurs d’épreuves de club) chalonnais Jean-Claude Bacque-Mouret et Renaud Boucharlat.

Des amateurs au comportement de professionnels

En Bourgogne, et plus particulièrement à Chalon, on sait recevoir... Un convivial cocktail, auquel assistait Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, a réuni l’ensemble des participants et des encadrants de cette épreuve indécise jusqu’à son terme. Occasion pour le manager du Golf de la Roseraie Eric Morin dans ses propos de bienvenue de faire remarquer, après les avoir observés tout au long des deux premiers jours de compétition, que les joueurs étaient des amateurs mais avec des réflexes, un comportement et une stratégie de professionnels. Occasion également pour le président de l’AS Golf Philippe Dorier de remercier pour leur implication tous les bénévoles du club qui se sont mobilisés pour faire de ce tournoi une réussite mais aussi le green keeper Dominique Marlot et son équipe de jardiniers, qui avaient parfaitement préparé le parcours.

Les résultats

Quarts de finale : Château d’Avoise bat Gouverneur : 3 - 2 ; Divonne bat Valcros : 3,5 - 1,5 ; Volcans bat Valence Saint-Didier : 3 - 2 ; Bourbon bat Lacanau : 3 - 2.

Demi-finales : Divonne bat Avoise : 3,5 - 1,5 ; Volcans bat Bourbon : 3,5 -1,5.

Divonne et Volcans montent en 2e division.

Barrages Grenoble bat Grand Avignon : 3 - 2 ; Val de Sorne bat Pont Royal : 3 - 1,5 ; Vichy bat Norges Dijon Bourgogne : 3 - 1,5. Grand Avignon, Pont Royal et Norges Dijon Bourgogne descendent en 4e division.

Gabriel-Henri THEULOT