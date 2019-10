A Chalon sur Saône, les agriculteurs ont dit ce qu'ils avaient à dire au représentant de l'Etat

Jusqu'à 15h, il ne fallait pas envisager se rendre rue Général Leclerc sans croiser un tracteur.

Jean-Jacques Boyer, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône, a joué le jeu en se rendant auprès des agriculteurs, réunis rue Général Leclerc. Un message national a été adressé au représentant de l'Etat, afin qu'il fasse remonter au Ministère de l'Intérieur, la mobilisation du jour sur son arrondissement. Une mobilisation qui se voulait nationale, autour de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. Un ras-le-bol général face à l'ambiance globale qui pèse autour de la filière agricole française est au coeur de cette journée de colère. Pour autant, les agriculteurs mobilisés partout en France ont d'ores et déjà prévenu, ils reviendront et de manière sans doute plus musclée si rien ne se passe ! Vers 15h, le cortège de tracteurs a commencé à quitter le centre ville de Chalon sur Saône et à se disperser.

Laurent Guillaumé

Photos FDSEA 71