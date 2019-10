Opération de promotion de la mammographie à l’hôpital William Morey

Octobre Rose oblige, dans le hall du Centre Hospitalier chalonnais, des associations ont permis de mieux informer le public féminin sur le cancer du sein

Le Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, dans le cadre d'Octobre Rose a ouvert son hall d’entrée à une bonne dizaine d’associations qui oeuvrent sur le dépistage et le suivi de cette maladie essentiellement féminine qu’est le cancer du sein. Il s'agissait d'une opération de promotion de la mammographie qui est l'outil de dépistage le plus efficace contre le cancer du sein.

Les associations étaient regroupées dans le hall du Centre hospitalier pour sensibiliser le public à cette technique médicale. L’occasion pour le médecin et sénateur Marie Mercier, de venir visiter les différents stands et de soutenir cette initiative.

La prévention reste le meilleur moyen de lutter contre ce fléau quand on sait qu’il s'agit du premier cancer féminin dont il a été détecté 58 459 nouveaux cas de cancer du sein en 2018 et pas moins de12 146 décès en 2018.

JC Reynaud