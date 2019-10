Les Près Saint Jean sont à la fête le samedi 19 !

La Maison de quartier des Prés-Saint-Jean organise sa fête de quartier le samedi 19 octobre de 14 h à 18 h 30 avec des animations sur la presqu'île des Prés-Saint-Jean sur le thème "L'automne dans tous ses états". Info-chalon.com vous invite à découvrir tout le programme des festivités.

En préambule, une visite une visite du quartier est organisée par le Service Patrimoine de la Ville de 10 h à 12 h.

Au programme l'après-midi : initiation aux rollers, construction de montgolfières en papier de soie… et envol, atelier de gravure sur bois avec impression participative, promenade en calèche, initiation volley-ball, Kinball, châteaux gonflables, mur d’escalade, ateliers de maquillage et fresque participative, comptines, découverte et initiation à la pratique du monocycle, DJ, divers stands d’informations des partenaires… et petite restauration à partager en famille ou entre amis.