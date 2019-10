« Instances » le festival de danse à ne pas manquer !

Du 12 au 19 novembre 2019, venez découvrir des spectacles époustouflants !

Lundi 14 octobre 2019 à 10h30, dans le salon du 9e étage de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Philippe Buquet assisté de ses collaborateurs (Géraud, Bernadette, Pascale, Pauline, Emilie et Aude), se tenait la conférence de presse de la 16e édition du festival « Instances ».

Cette conférence de presse s’est déroulée en présence de Philippe Chélouliakoff, Directeur du Département danse du Conservatoire du Grand Chalon, Stéphane Warnet, Responsable diffusion action culturelle du Conservatoire du Grand Chalon, de Chantal Thevenot représentant ‘La Bobine’, Béatrice Berthier, représentant l’Ecole Média Art du Grand Chalon, Catherine Mourral, proviseure, et Eric Malnoy, professeur du Lycée Hilaire de Chardonnet.

Voici quelques extraits du discours de Philippe Buquet : « Cette nouvelle édition d’Instance a été un grand cycle pour moi. Je ne sais pas ce que deviendra Instances ? La danse va bien sûr conserver une place importante à l’EDA et je pense qu’il y aura des évolutions naturelles sur le projet. Sur ce parcours qui a commencé en 2003 jusqu’en 2019, on aura sur l’ensemble, présenté un panel très considérable de la danse contemporaine : hexagonale, occidentale, International…

On a été loin, quelques fois très loin avec des artistes du monde entier, même si le monde entier n’a pas pu venir à l’Espace des Arts. Il y a eu des artistes coréens, de multiples pays africains, de toute l’Europe (belges, italiens, finlandais, espagnols…) des russes… et je suis très fier et heureux de cela ! La proposition de cette année et j’en suis absolument convaincu, par les Compagnies et les artistes, sera très forte. Il y a un ensemble très fort d’artistes dont on a vu plusieurs des spectacles.

Il y aura également plein d’autres choses dans l’environnement des spectacles qui sont avec nos amis du Conservatoire, de la bobine, de l’Ecole Média Art, du Lycée Hilaire de Chardonnet… que nous allons vous présenter et je les remercie d’ailleurs d’être présents et d’être continuellement à nos côtés ! ».

S’en suivait une présentation minutieuse et pointilleuse par Géraud Malard (Secrétaire Général, Conseil artistique danse EDA), concernant les artistes et les différents spectacles proposés :

Mardi 12 Novembre

19 h (Petit Espace EDA) Alexandre Roccoli / Di Grazia (création EDA Chalon-sur-Saône) 20 h 15 (Espace expo EDA) Visite commentée exposition photo / Voyez comme on danse ! 21 h (Grand Espace EDA) Marco da Silva Ferreira / Brother

Mercredi 13 Novembre

19 h (Théâtre du Port Nord) Arthur Perole / Ballroom

21 h (Auditorium Conservatoire du Grand Chalon) Jan Fabre / La Générosité de Dorcas

Jeudi 14 Novembre

18 h 30 (Rotonde EDA) Conférence / Entre sagesse et déraison : pratique mystique du Levant

Vendredi 15 novembre

19 h (Petit Espace EDA) Y. Boustany / evolvo + B.Abou Diab / Under the flesh (1ère en France) 21 h (Grand Espace EDA) Guy Nader – Maria Campos / Time takes the time time takes 22 h 15 (Rotonde EDA) Konik & P’tit Luc (Risk) / DJ Set

Lundi 18 novembre

19 h 30 (Cinéma Axel) Film de David Mambouch / Maguy Marin, l’urgence d’agir

Mardi 19 novembre

19 h (Auditorium Conservatoire du Grand Chalon) Omar Rajeh / #minaret (1ère en France) 21 h (Grand Espace EDA) Nino Laisné - François Chaignaud / Romance inciertos

Viennent s’ajouter à ces spectacles plusieurs immersions dans le festival Instance :

Plateforme : Unification des écoles d’art publiques de Bourgogne-Franche-Comté (EMA du Grand Chalon, ENSA Dijon, ISBA Besancon, Ecole des Beaux Arts de Beaune Côte & Sud, Ecole d’Art de Belfort) pour partager un projet commun où 40 étudiants seront en immersion totale et participeront à des rencontres et divers ateliers avec les chorégraphes invités du festival. Une restitution de leur travail sera présentée à la Rotonde lors des 2 derniers jours du festival.

La Classe Instances : Une expérience unique également pour les 32 élèves d’une classe de seconde du lycée Hilaire de Chardonnet lors d’une immersion avec au programme : rencontre avec les artistes, initiation à la danse, atelier du regard, découverte des métiers du spectacle, rédaction d’un blog…

