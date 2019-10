Un mort qui parle et tire les marrons du feu, c'est la gageure de la pièce "Encore un instant"...

Que l’un des deux personnages centraux d’une pièce soit un fantôme n’est pas chose conventionnelle, courante. Incarné par François Berléand, il n’aura eu de cesse d’entretenir cet amour fusionnel qui le lie à sa toujours épouse, Michèle Laroque, alias Suzanne. Pour la première salve des Théâtrales 2019-2020, comme à l’accoutumée, l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône a sonné plein, plongeant la salle dans un abîme de réflexion et de contemplation. Du lard ou du cochon ? Toute la question était là…

L’union sacrée au-delà du rationnel

Julien a beau avoir trépassé depuis un an, il n’en reste pas moins l’ombre, l’alter ego, le mentor, la sangsue, et il est surtout, semble-t-il, irrémédiablement ainsi que viscéralement attaché à celle qui constitue son second soi-même. Très souvent des apartés se créent durant lesquels l’ectoplasme, par ailleurs omniprésent, se charge de conditionner sa douce moitié à longueur de temps, et elle, d’obtempérer sans sourciller. Ce couple au vécu de trente ans a tellement fait preuve d’interdépendance, que c’est presque un jeu d’enfant de cultiver la flamme intérieure indéfiniment. « Tout ce que je dis, c’est toi qui le pense », a confié Julien. Nullement en reste, Suzanne lui rétorque : « Je te vois, je t’entends, quand tu me touches je te sens. » L’alchimie fonctionne à plein régime, avec une espèce de mort-vivant à la jalousie piquée au vif en fonction des circonstances, directif, à l’humour caustique. Ancien metteur en scène doué, il peut bien évidemment dicter ses prérogatives à sa protégée. Actrice choyée par le public, Suzanne reçoit de la part de Max (Lionel Abelanski), un auteur qui a écrit vingt-et-une pièces, une proposition, qui la fait tergiverser longuement, au grand dam du lanceur d’invitation… »Encore un instant », la pièce de Fabrice Roger-Lacan a suscité le rire, toutefois pas continuellement, loin s’en faut, car badin en apparence, le sujet portait en lui les germes et les stigmates d’un possible certes abracadabrant, mais, en y regardant de plus près et en adaptant au cas par cas, réalisable. Fût-ce au rabais…

Michel Poiriault

