Assemblée générale statutaire permettant de faire un point des activités nombreuses et pour tous les âges, que peut offrir cette association qu’est « Musique Pluriel ».

Comme le précisera le secrétaire l’association dans sa présentation de l’exercice écoulée : « Musique Pluriel » reste un acteur importante la vie culturelle de Chalon-sur-Saône. pour preuve les différents ateliers, pour tous les âges, qui sont offerts aux adhérents :

- « Les Ateliers Vocaux », un choeur polyphonique dirigé par trois professionnels : Barbara Trojani, Vincent Dumangin et Claire Monot

- « l’Autre Atelier », pour chanter ensemble simplement sous la direction de Robert Limoge, Catherine Faure et Claire Monot

- « Récréassons » un atelier d’éveil musicale pour les petits de 3 à 7 ans et placé sous al direction d’Odile Thiery

- « Zikado », des sessions de chants pour les jeunes de 7 à 16 ans, sous la responsabilité de Alice Waring, une session va avoir lieu du 28 au 31 octobre 2019, à l’école Vivent Denon de Chalon-sur-Saône, sur le thème de la découverte des chants du monde.

- « Animassons », une animation musicale Petite Enfance que dirige Odile Thiery.

Une organisation autour de professionnels

Il aura fallu le rapport moral du Président pour confirmer toute cette structure qui semble bien rodée maintenant, autour d’un budget non négligeable de l’ordre de 35 000€, sachant que la plus grosse dépense est la masse salariale pour 30100€, les recettes étant le fruit de subventions diverses, de cotisations et de ventes diverses.

Une véritable organisation de professionnels pour répondre aux besoins et demandes des adhérents, dont la cotisation est variable en fonction des différents ateliers. Mais aussi une association qui fonctionne avec ses bénévoles et qui assure le lien entre les différentes activités, particulièrement en matière de communication. Au total ce sont 24 personnes qui s’engagent pour le bon fonctionnement de « Musique Pluriel » et comme le fera remarquer le Président Hubert: « Etre bénévole s’est être en accord avec soi-même. »

Préparer les 35 ans d’existence

En 2020 l’association fêtera ses 35 ans d’existence. Un projet va se mettre en place afin que celui-ci puisse rassembler tous les ateliers de l’association. Vaste programme ! A « Musique Pluriel » chaque atelier se doit de participer à la vie de l’association, ce qui donne indiscutablement une certaine cohésion et comme le soulignera le Président Michel Hubert : « Le futur dépend de notre engagement collectif et surtout de l’engagement individuel. »

Ce projet anniversaire sera certainement le vivant exemple de cette réflexion présidentielle.

Un large soutien officiel

Il appartiendra à Vincent Heutte, vice-président de l’USMC d’apporter les conclusions de cette assemblée générale : « Nous avons mis en place une réflexion sur la répartition des subventions par l’USMC, compte-tenu du soutien conséquent de la ville. Le Conseil d’Administration a permis de sauver des associations et de de répartir l’enveloppe globale, sur des critères objectifs pour bien définir le besoin et ceci sera opérationnel en 2020. Indiscutablement Musique Pluriel rayonne sur le territoire chalonnais et au delà et cela sera en place en 2020. »

Quant à Mina Jaillard, conseillère municipale représentant la ville de Chalon elle s’est dite attentive à la vie de l’association : « Votre organisation interne et vos ateliers sont la preuve vivante que vous n’avez plus rien à prouver. Si je ne peux répondre à la sonorisation de la salle du Pont Nord, je peux garantir que le nouveau directeur de l’Espace des Arts pourrait être plus favorable au regard de vos activités. »



JC Reynaud