Un nouveau directeur général à l'hôpital privé Sainte-Marie à Chalon sur Saône

A 34 ans, Frédéric Oussad prend les commandes de l'établissement chalonnais.

Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, nomme Frédéric Oussad en tant que Directeur général de l’Hôpital privé Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône. Rattaché au pôle Bourgogne du groupe Ramsay Santé, l’Hôpital privé Sainte-Marie accueillera par ailleurs à compter du 12 novembre prochain un service d’accueil non programmé de jour.

Frédéric Oussad, 34 ans, Directeur général de l’Hôpital privé Sainte-Marie (71)

sous la responsabilité de Philippe Carbonel, Directeur du pôle Bourgogne de Ramsay Santé





Titulaire d’un Master de Management des établissements de santé obtenu à l’Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé (ILIS) composante de l’université de Lille, Frédéric Oussad débute sa carrière dans le secteur médico-social en tant que directeur adjoint et directeur d’EHPAD puis directeur de pôle EHPAD entre 2012 et 2016.



En 2016, il devient directeur de cliniques de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) et de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) pour la Mutualité Française Bourguignonne, à la polyclinique d’Auxerre et à la clinique Bénigne Joly à Dijon.



Frédéric Oussad rejoint le groupe Ramsay Santé en qualité de Directeur général de l’Hôpital privé Sainte-Marie le 1er juillet 2019.



En tant que nouveau directeur général, Frédéric Oussad pilote le projet d’ouverture d’un accueil de jour non programmé au sein de l’établissement qui sera opérationnel à compter du 12 novembre 2019. Il supervise également la poursuite des travaux d’agrandissement du service de radiothérapie dont les travaux devraient prendre fin en septembre 2020.



L’Hôpital privé Sainte Marie (71) fait partie du pôle Bourgogne du groupe Ramsay Santé qui compte 4 établissements* dans les départements de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire. Le pôle Bourgogne est dirigé par Philippe Carbonel.



* : l’Hôpital privé Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône, la Clinique du Châlonnais à Chatenoy-le-Royal, l’Hôpital privé Dijon Bourgogne à Dijon, la Clinique Les Rosiers à Dijon.