Les partenaires du Golf de Chalon dressent un premier bilan de la saison 2019

Les membres du club des partenaires du Golf de Chalon se réunissent régulièrement en compagnie des responsables de l’AS Golf. Histoire de faire le point...

Le club des partenaires du Golf de Chalon a vu le jour début 2015. Il compte actuellement quatorze membres, à savoir MMA M2H solutions, Rex Rotary, Nissan, Société Générale, Espace Aubade, Century 21, Le Grand Chalon, Campanile, Super Dry, Monsieur Store, Aquilus Piscines et Spas, restaurant La Roseraie, Amplifon, et Selectour Voyages Girardot. Ce vendredi, profitant de la pause déjeuner, plusieurs d’entre eux se sont retrouvés autour de Daniel Testart, membre du comité directeur de l’AS Golf, et d’Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, pour faire un premier bilan de la saison 2019, qui est en train de s’achever.

Eric Morin a notamment donné quelques chiffres tout « chauds ». Cette année, le nombre des participants est de 2 617 dans le cadre de 47 compétitions. 2 617 participants, à savoir 2 023 membres et 594 extérieurs. Les 47 compétitions concernent aussi bien les épreuves des partenaires et autres sponsors que celles de l’école de golf, de l’amicale des seniors, de la coupe de classement de l’été, sans compter le Trophée des Seniors et le championnat de France par équipes seniors 3e division messieurs. Le nombre moyen de participants aux compétitions organisées par les partenaires a été de 65. « On aurait pu faire mieux, mais on a été confronté à des choix de dates et à des météos capricieuses » a dit Eric Morin, avant d’ajouter « Notre objectif est d’arriver dès l’an prochain à 70 joueurs chaque samedi ou chaque dimanche ». Et cela passe sans doute par un développement de la présence de golfeurs venus de l’extérieur. S’adressant aux partenaires le manager du Golf de la Roseraie, a suggéré « Vous avez certainement dans vos réseaux des gens qui jouent habituellement dans des Golfs de la région et qui pourraient venir jouer à Chalon pour votre compétition ».

Gabriel-Henri THEULOT