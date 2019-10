A Chalon, la robotique et les sciences font bon ménage

l'évènement aura lieu du 7 au 10 novembre…

Ce mardi après-midi avait lieu à l’IUT de Chalon une conférence de presse sur les journées de la robotique et village des sciences en présence de Gianni Pillon, Directeur de l’IUT de Chalon et de plusieurs intervenants concernés. Cet évènement se déroulera du jeudi 7 au dimanche 10 novembre. Le public devrait répondre présent, à l’intérieur et sur le parking de l’IUT de Chalon (sous chapiteau de 450 m2), d’autant plus que cette année les deux évènements se déroulent de concert.

Gianni Pillon, Directeur de l’IUT de Chalon : « Il y a une volonté à la fois sous l’impulsion de l’IUT, du Grand Chalon et de la Région de travailler autour de la semaine de l’innovation. Ce qui nous tenait à cœur c’était de développer tout ce qui était aspect robotique et nous avons décidé de faire cela sur quatre jours. La grande nouveauté pour cette année étant la fusion des Journées de la Robotique et du Village des Sciences ».

Le 7 et 8 Novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 seront réservés aux scolaires (collèges et lycées). De 16h30 à 18h, réservé au grand public. Le 9 Novembre de 14h à 18h et Dimanche 10 Novembre de 10h à 17h. Gratuit et pour toute la famille.

De nombreux partenaires et exposants vous attendent :

Académie François Bourdon, Association de cardiologie de Bourgogne, Centre de culture scientifique technique et industrielle de Bourgogne, Centre universitaire Condorcet Le Creusot, Cité scolaire Niepce/Balleure, Club cœur et santé, Club radio amateur chalonnais, Communauté urbaine Creusot/Montceau, Conseil régional de Bourgogne, Docteur Arnaud Dellinger CH Chalon, Enzo Lucia, Fablab du chalonnais, Fédération Française de cardiologie, Foxar, Le Grand Chalon, Industeel, Institut image, Arts et Métiers, IUT Chalon s/Saône, IUT Le Creusot/Fablab UTOPI, Jardin ExprimentaLet Culture de sciences, Les Petits Débrouillards, Lycée Niepce/Balleure, Lycée Ponthus de Tyard, Maison de quartier des Prés Saint-Jean, Musée Bibracte, Musée Vivant Denon, Musée Nicéphore Niepce, Museum d’histoire naturelle d’Autun, Nicephore Cité, Nicéphore Labs, Pavillon des Sciences Bourgogne/Franche-Ciomté, Pôle environnement du Grand Chalon, UIMM Saône-et-Loire