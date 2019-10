Inauguration ce matin des nouveaux locaux de l'UDAF 71 à Chalon-sur-Saône

Ce vendredi matin, c'était l'inauguration, en présence de nombreuses personnalités, des nouveaux locaux de l'UDAF 71, dans le quartier Saint-Cosme, à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

À 11 heures, ce matin, il y avait du monde devant le nouvel immeuble de la Sucrerie Blanche, dans le quartier Saint-Cosme, à Chalon-sur-Saône.



En effet, c'était l'inauguration des nouveaux locaux de l'UDAF 71, en présence de nombreux officiels. 800m2 de locaux qui ont déjà été investis par la 30aine de personnes qui composent le personnel de l'antenne de Chalon-sur-Saône depuis la fin septembre.



Cette antenne est l'une des 4 de Saône-et-Loire avec Autun, Charolles et Mâcon.



L'UDAF 71 dans le département, c'est 139 représentants bénévoles, 189 mandats de représentation, 7 domaines d'intervention, 247 représentants familiaux actifs pour défendre et représenter les familles devant les pouvoirs publics et 130 salariés mobilisés pour apporter chaque jour un service.



L'UDAF mène 4 missons complémentaires pour améliorer le quotidien des 4498 familles établies en Saône-et-Loire. À savoir être le porte-parole des familles, l'expert de leurs réalités de vie, un réseau de services aux familles(UDAF/URAF/UNAF) et un animateur associatif.



69 associations maillent l'ensemble du département de Saône-et-Loire. Elles apportent les réponses aux besoins locaux des habitants.



1000 personnes sont accompagnées sur le ressort du tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, nous apprends Véronique Venet, responsable de service depuis 1998.



Étaient notamment présents lors de cette inauguration, Marie Mercier, Jean-Paul Émorine, sénateurs de Saône-et-Loire, Isabelle Dechaume, vice-présidente départementale chargée des chargée de l’insertion sociale et professionnelle, de l’emploi et de la formation, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Joël Lefèvre, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de l'Espace public, Bernard Desbrosses, président de l'UDAF, Bernard Morey, vice-président de l'UDAF et Françoise Defrasne, directrice générale de l'antenne de Chalon-sur-Saône depuis 2012.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati