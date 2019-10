Ambiance et convivialité lors du repas grenouilles de l'Amicale des Charreaux

ce samedi midi à la salle des fêtes des Charreaux à Chalon…

Comme souvent au quartier des Charreaux, l'ambiance était au rendez-vous pour ce repas organisé par l'Amicale. Ce samedi, c'était repas "grenouilles" pour quatre-vingt convives avec une décoration tout à fait d'actualité "halloween". Les grenouilles étaient préparées par Jacquard traiteur à Mervans. Mais qui a eu cette idée de repas granouilles? Pas certain que ce soit la présidente Jeannette Guichard qui nous a confié qu'elle avait la phobie justement des grenouilles. En a t-elle mangé? C'est une bonne question. Gilles Platret, maire de Chalon et plusieurs élus sont venus féliciter l'Amicale des charreaux pour l'organisation et son investissement envers le quartier.