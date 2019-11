TRAVAUX ANCIEN HÔPITAL - Transfert des services de l’espace Jeanne-Parent vers le Pôle administratif de l’île Saint-Laurent du 5 au 18 novembre

À compter du 19 novembre, l’ensemble des services installés actuellement à l’espace Jeanne-Parent (7 quai de l’Hôpital) sont transférés dans le bâtiment de l’ancienne maternité, 15 quai Jules-Chambion, réaménagé et plus fonctionnel. Le déménagement des services est échelonné sur la période du 5 au 18 novembre. L’accueil du public se poursuit. Les numéros d’appel et adresses de messagerie des différents services restent inchangés.