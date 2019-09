Au monument de la Garenne pour ne pas oublier afin d’assurer l’avenir dans la Paix

Dans le cadre de la commémoration du 75e Anniversaire des Fusillés d’Août 1944, la commune de Châtenoy-le-Royal a honoré les quatre victimes de la barbarie nazie : Szymanski, Chanut, Betanzos et Chaplin, assassinées le 26 août 1944 en bordure du bois de la Garenne, avant de se rendre à la cérémonie au Monument du Bois de Marloux.

Devant la stèle, Roland Bertin, Premier adjoint et représentant le maire Vincent Bergeret en congés, accompagné de Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire et de Henri Lombard, adjoint au maire, en présence des représentants du monde Combattant et de leurs porte-drapeaux, de membres de l’association sportive Yoseikan Budo de Châtenoy-le-Royal, ont déposé une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative..

Comme tout geste de souvenir, il est bon de garder présent dans les esprits ces instants ou des hommes et des femmes, souvent innocents, ont laissé leurs vies pour que la liberté reprenne ses droits afin qu'aujourd'hui nous puissions encore en profiter pleinement.

JC Reynaud