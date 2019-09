23 septembre 2019 : je donne mon sang, pour sauver une vie !

La collecte du don du sang a lieu ce lundi 23 septembre 2019 de 8h à 12h30, en revenant à la salle d’activités du Centre Berlioz (vers la bibliothèque).

Des millions de malade sont soignés grâce aux dons du sang. Il n’existe pas de produit capable de se substituer aux produits sanguins, c’est en cela que la mobilisation doit être importante, surtout dans un contexte actuel qui peut entrainer des besoins.

Donner son sang c’est simple et cela ne prend pas plus d’une heure. Donner son sang se déroule en 4 étapes, en soulignant qu’il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don.

Dans un premier temps « le donneur bénévole » est accueilli par un ou une secrétaire de l’association des Donneurs de Sang Bénévole de Châtenoy-le-Royal, ensuite la personne est pris en main par le service médical de l’Etablissement Français du Sang, pour un entretien prédon, afin de déterminer l’aptitude au don. Arrive l’instant du prélèvement, pour un durée allant de 7 à 10 minutes afin de prélever entre 400 et 500 ml de sang. A l’issue de ce don le donneur reste sous la surveillance de l’équipe médicale dans l’espace repos, ou une collation est offerte par les bénévoles de l’association des donneurs de sang de Châtenoy-le-Royal.

C’est simple comme un bonjour matinal, comme un bonjour à la vie qui est transmis aux malades, aux victimes des attentas, aux accidentés de la route ou autres, pour ne citer que quelques cas ou les besoins sont impératifs pour la survie d’une personne. C’est un geste civique qui s’adresse à tous, hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans et être muni d’une carte d’identité avec photo, si c’est le premier don.

Rendez-vous pour ce geste qui sauve, lundi prochain 23 septembre 2019 de 8h à 12h30 à la salle d’activités du Centre Berlioz en ayant en tête d’utiliser votre pouvoir de donner votre sang !

JC Reynaud