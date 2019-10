Le Bridge Club de Châtenoy-le-Royal une façon de sortir de chez soi

L’assemblée générale statutaire de ce 30 septembre 2019 a prouvé la bonne santé du club, en faisant une nouvelle fois un geste en direction de la commune et en envisageant un grand Tournoi et l’assemblée générale Régionale.

Pour cette assemblée générale 2019 il a appartenu au président en exercice, Michel Ravey, de faire son rapport moral ou de toute évidence il ressort que le Bridge Club de Châtenoy-le-Royal est un club qui vit bien, progressant dans ses effectifs, ainsi que dans la qualité de son jeu pour ceux qui pratiquent les compétitions.

Le président a rappelé que tout nouveau joueur, débutant le jeu de bridge, avait à sa disposition des cycles de formation au jeu, le mercredi matin, laissant dans un premier temps le libre choix de continuer ou non au sein du club. Ajoutant que lors du dernier Forum des associations de Châtenoy-le-Royal, de nouveaux contacts ont été établis.

Un salut particulier a été adressé à Jean Severac, âgé de 96 ans, fidèle au club par sa présence et son art dans le jeu, tout en assumant son handicap pur se déplacer.

Un chèque de 600€ pour le Centre Social

Ne dérogeant pas à ce qui est devenu une quasi tradition, le Bridge Club de Châtenoy-le-Royal a remis à Monsieur le Maire, Vincent Bergeret, un chèque de 600€ au profit de la commune et particulièrement pour le CCAS Arc en Ciel en vue d’une action sociale de son choix.

Un geste très apprécié par le Premier Magistrat de la commune, lequel était accompagné de Pierre Grepin, adjoint à l’urbanisme. Le Maire s’est félicité de voir le bon fonctionnement du club : « Nous sommes heureux de pouvoir vous permettre de pratiquer votre passion grâce à la mise à disposition des salles communales. Vous pratiquez une activité ludique et intellectuelle, preuve évidente d’un excellent lien social. Le but de votre association est aussi de sortir de chez soi afin de voir du monde et faire marcher son cerveau. Je vous remercie pour ce geste régulier et nous avons noté votre besoin pour une sonorisation dans la salle des fêtes pour votre Tournoi et votre assemblée générale régionale.»

Une assemblée générale qui s’est conclue sur le café de l’amitié avant de mettre en place les tables pour permettre à tous de jouer à leur jeu de carte favori.

JC Reynaud