Un temps gris pour une Marche Rose !

196 marcheurs sont partis à travers Châtenoy-le-Royal, répartis sur deux circuits de 3 et 6 km. Un temps maussade qui laissait place à la pluie et au soleil, mais l’essentiel était là : aidez l’association Toujours Femme à apporter un peu et même beaucoup de bien-être aux femmes touchées par un cancer et particulièrement celui du sein.

Une belle motivation du CCAS Arc-en-Ciel et toute l’équipe d’animation, de l’Espace Royal Jeunes qui a organisé le gouter crêpes pour le retour des marcheurs sans oublier les différents ateliers d’animations dans la salle des fêtes. Un bon moment de solidarité auquel les élus du Conseil Municipal et le maire Vincent Bergeret en tête ont tenu à participer.

JC Reynaud

Mieux que des mots …. place aux photos !