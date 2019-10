Tennis de table : Du bon mais aussi des soucis extra-sportifs

Un nul et deux victoires dont une acquise sur le tapis vert de la Commission sportive.

En recevant les Cote d’Oriens de Belleneuve 1, emmenée par un joueur classé 17, la tâche de l’équipe de l’ASL évoluant en régional 3D semblait compliquée, mais pas insurmontable. Effectivement, menant 5/3 avant les doubles, Chatenoy-le-Royal conserva ses deux points d’avance jusqu’à la fin de la rencontre et engrange ainsi une nouvelle victoire sur le score de 8/6

Frédéric Gueugneaud trois victoires, Régis Ravel-Chapuis dans un petit jour, une victoire, Daniel Cuche retrouvé deux victoires et le double associé à Anthony Mugnier, une victoire. A noter que ce dernier reprenant la compétition cette saison a montré de très belles choses et devrait rapidement retrouver son niveau.

Prochaine journée le 10 novembre avec la réception de Chagny TT 2

Souci de sol pour les Départementaux 2

L’équipe engagée en Départemental 2B recevait ses voisins de Saint-Rémy. Un match qui s’annonçait difficile et il le fut. Cependant dès le début de la rencontre, l’avantage se retrouva du côté Châtenoyen en menant 3/1 puis 4/1 et 5/1 suite à l’abandon d’un joueur visiteur au cours de la 6ième rencontre, et enfin 5/2 lorsque un incident du à l’état du sol de la salle devenu glissant intervient.

La ventilation des locaux permettait au bout d’une dizaine de minutes de reprendre la compétition, le sol retrouvant une adhérence normale. Un second joueur visiteur refusa de reprendre le jeu et de ce fait abandonna également, ce qui provoqua un effet boule de neige, les deux autres joueurs ne désirant pas poursuivre une rencontre sans espoir. Score finale après validation par la commission sportive Départementale 12/06.

Pour Jacques Brulé, président de l’ASM Tennis de table: « Depuis longtemps déjà, la municipalité est au courant de ce soucis de sol dès que l’humidité extérieure est importante et c’était malheureusement le cas de jour-là. »

Beau match nul pour la D3B

De son coté l’équipe inscrite en Départemental 3B recevait l’équipe 10 du Creusot, plus forte sur le papier. Alors que Chatenoy-le-Royal était mené 5/1, l’équipe se reprenait ensuite mais ne pouvait faire mieux que match nul 9/9.

Un grand bravo au jeune Nicolas Jayet pour ses quatre victoires et le double associé à Alain Licandro qui, performant à l’entrainement, perd ses moyens en match et s’incline à quatre reprises. Pascal Limonet deux victoires et le double associé à Ernest Alves, une victoire.

Prochaine journée le 9 Novembre, la D2 Reçoit Macon2 la D3 Macon3.

JCR